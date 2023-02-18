В Британии заявили о готовности первыми поставить Украине оружие дальнего боя

Премьер Британии заявил о готовности Лондона первым поставить Украине оружие дальнего боя

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов первым поставить Украине вооружения дальнего радиуса действия. Трансляция выступления велась на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

«Великобритания готова помочь любой стране предоставить Украине самолеты, в которых она нуждается сегодня, но мы также должны обучить украинских пилотов использованию современных самолетов», — добавил политический деятель.

Сунак заявил, что истощение арсеналов европейских стран не является проблемой, так как поставляемое на Украину оружие изначально было предназначено для борьбы с Россией. Премьер-министр также призвал разработать новый устав НАТО, который позволил бы оказать Украине поддержку в политическом конфликте.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности выступила и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая выразила протест территориальным уступкам со стороны Украины.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинских военнослужащих экономнее использовать боеприпасы.