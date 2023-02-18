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11:41, 18 февраля 2023Наука и техника

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка
СюжетВспышки на солнце:

Фото: unsplash

В ночь на субботу, 18 февраля, на Солнце произошла мощная вспышка. О случившемся со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) и Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщает РИА Новости.

Согласно графику, представленному на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии ИКИ РАН, сильная вспышка (класса X) была зафиксирована до полуночи (по московскому времени). Мощной вспышке предшествовали несколько слабых вспышек (класса С).

«Вспышек класса С и выше на Солнце не было», — говорится на сайте организации о вспышках на Солнце 18 февраля.

10 января астрономы Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили о необычном всплеске солнечной активности в первые дни 2023 года.

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Иван Потапов
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