Генконсульство Нидерландов в Санкт-Петербурге решили закрыть из-за нехватки дипломатов

Работа генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге будет приостановлена по причине нехватке персонала. Об этом заявили в посольстве королевства в Москве, передает РИА Новости.

Отмечается, что генконсульство будет открыто до конца рабочего дня 20 февраля 2023 года. Причиной стала нехватка персонала вследствие высылки из РФ большого количества нидерландских дипломатов. «После того, как сотрудников снова будет достаточно, консульство как можно скорее будет открыто вновь», — отмечается в сообщении.

В заявлении также говорится, что посольство королевства в Москве остается открытым для запроса виз на долгосрочное пребывание и оказания консульской поддержки гражданам Нидерландов в России.