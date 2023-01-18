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16:11, 18 января 2023Путешествия

Генконсульство Финляндии приостановило работу одного отделения в России

МИД Финляндии: страна временно закрывает отделение генконсульства в Мурманске

Фото: Lehtikuva / Reuters

Финляндия приостановила работу отделения своего генконсульства в Мурманске. О временном закрытии одного российского представительства говорится на сайте МИД страны.

Отмечается, что в настоящее время Хельсинки «не нуждается в отделении в Мурманске в связи со значительным сокращением основных задач». Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что представительство могут вновь открыть, если в этом будет необходимость.

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Ранее в январе сообщалось, что в 2022 году сотрудники пограничной службы в Финляндии запретили 3375 иностранным гражданам въезд в страну через границу с Россией. Это в семь с половиной раз больше, чем в 2021 году: тогда финские пограничники не пустили в страну 440 человек.

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Фариза Бацазова
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