Генконсульство Финляндии приостановило работу одного отделения в России

МИД Финляндии: страна временно закрывает отделение генконсульства в Мурманске

Финляндия приостановила работу отделения своего генконсульства в Мурманске. О временном закрытии одного российского представительства говорится на сайте МИД страны.

Отмечается, что в настоящее время Хельсинки «не нуждается в отделении в Мурманске в связи со значительным сокращением основных задач». Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что представительство могут вновь открыть, если в этом будет необходимость.

Ранее в январе сообщалось, что в 2022 году сотрудники пограничной службы в Финляндии запретили 3375 иностранным гражданам въезд в страну через границу с Россией. Это в семь с половиной раз больше, чем в 2021 году: тогда финские пограничники не пустили в страну 440 человек.