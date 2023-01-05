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05:45, 5 января 2023Путешествия

Финляндия не пустила больше трех тысяч человек через границу с РФ в 2022 году

РИА Новости: Финляндия не пустила 3375 человек через границу с Россией в 2022 году

Фото: Sasu Makinen / Lehtikuva / Reuters

В 2022 году сотрудники пограничной службы в Финляндии запретили въезд в страну через границу с Россией 3375 иностранным гражданам. Об этом сообщила представитель службы Мира Алопаеус, пишет РИА Новости.

Это в семь с половиной раз больше, чем в 2021 году: тогда финские пограничники не пустили в страну 440 человек. «Наиболее распространенной причиной воспрепятствования въезду была угроза общественному здоровью и обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с ограничениями в соответствии с решениями правительства», — сказала Алопаеус.

Кроме того, за прошлый год пограничники выписали 958 штрафов. Это почти в три раза больше, чем в 2021 году (321).

Всего через крупнейшие пограничные пункты на финско-российской границе в 2022 году осуществлено 1 545 000 пересечений границы. Это на 117 процентов превышает показатель 2021 года (713 тысяч).

Ранее на границе Финляндии отказались пропускать двух россиянок, которые направлялись к мужьям в Европу. Одна из путешественниц поделилась, что ехала в Швецию, а ее попутчица — в Испанию. Они предоставили финским пограничникам все необходимы бумаги, однако после долгих совещаний их все-таки сняли с автобуса.

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Марина Совина
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