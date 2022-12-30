Финские пограничники отказались пускать направлявшихся к мужьям россиянок

Две россиянки ехали к мужьям в Швецию и Испанию, но не смогли пересечь финскую границу

На границе Финляндии отказались пропускать двух россиянок, которые направлялись к мужьям в Европу. Об этом женщины рассказали в Telegram-канале, посвященном путешествиям, на что обратило внимание издание TourDom.

Одна из путешественниц поделилась, что ехала в Швецию, а ее попутчица — в Испанию. Они предоставили финским пограничникам все необходимы бумаги, однако после долгих совещаний их все-таки сняли с автобуса. «Хотя в октябре уже после введения всех ограничений спокойно проезжала. Мой муж звонил несколько недель назад — его уверили, что меня пропустят», — рассказала россиянка.

Путешественница не бросила попытки вернуться к мужу в Швецию и несколько часов после инцидента провела на границе в надежде пересечь ее. Женщина пыталась решить вопрос, однако не смогла убедить пограничников.

«В итоге пришлось на попутке уехать с границы. А уже из Петербурга сразу в Москву. Купила билеты в Стамбул, а оттуда в Стокгольм. Дорого нынче с семьей воссоединяться стало», — заключила россиянка.

Ранее туристы из России поделились историями успешных транзитных путешествий через Финляндию с пересадкой в другой стране Шенгенской зоны, несмотря на действующий запрет финских властей на транзит через Шенген. Один из путешественников рассказал, что въехал на автомобиле в Финляндию, направляясь в Сербию через Стокгольм.

