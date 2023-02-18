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14:13, 18 февраля 2023Мир

Япония заявила протест КНДР после запуска ракеты

Япония заявила решительный протест КНДР после запуска ракеты

Фото: Toru Hanai / Reuters

Правительство Японии заявило решительный протест КНДР по дипломатическим каналам в Пекине после запуска ракеты. Об этом сообщает телеканал NHK.

Министерство обороны Японии предположило, что государство могло произвести пуск межконтинентальной баллистической ракеты по навесной территории. Агентство Киодо с ссылкой на Министерство добавило, что путь ракеты составил 900 километров с максимальной высотой в 5,7 тысячи километров. В воздухе она пробыла около 66 минут.

О вероятном запуске КНДР баллистической ракеты в Японское море стало известно 18 февраля.

Информацию подтвердила береговая охрана Японии и рекомендовала находящимся в акватории судам не приближаться к обломкам боеприпаса в случае его обнаружения, а сообщить об их местоположении властям. Позже заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино сообщил, что ракета КНДР могла упасть в исключительной экономической зоне страны, в 200 километрах к западу от северного острова Хоккайдо.

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Анастасия Астахова
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