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14:16, 18 февраля 2023Бывший СССР

На Украине осудят российского летчика

Офис генпрокурора Украины сообщил о готовящемся суде над российским летчиком

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Офис генерального прокурора Украины сообщил о готовящемся суде над российским летчиком, самолет которого был сбит в марте 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Самолет военнослужащего Вооруженных сил (ВС) России был сбит 5 марта 2022 года над Черниговом. Пилоту удалось эвакуироваться и приземлиться на территории частного домовладения. Как утверждают в прокуратуре, военный якобы застрелил местного жителя. Подробности произошедшего не приводятся.

«Черниговская областная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ», — говорится в сообщении.

Ранее суд на Украине отправил в тюрьму командира штурмовой роты Луганской народной республики (ЛНР). Его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в участии в террористической организации.

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Алевтина Запольская
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