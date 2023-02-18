На Украине осудят российского летчика

Офис генпрокурора Украины сообщил о готовящемся суде над российским летчиком

Офис генерального прокурора Украины сообщил о готовящемся суде над российским летчиком, самолет которого был сбит в марте 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Самолет военнослужащего Вооруженных сил (ВС) России был сбит 5 марта 2022 года над Черниговом. Пилоту удалось эвакуироваться и приземлиться на территории частного домовладения. Как утверждают в прокуратуре, военный якобы застрелил местного жителя. Подробности произошедшего не приводятся.

«Черниговская областная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ», — говорится в сообщении.

Ранее суд на Украине отправил в тюрьму командира штурмовой роты Луганской народной республики (ЛНР). Его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в участии в террористической организации.

