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Суд на Украине отправил в тюрьму командира штурмовой роты ЛНР

На Украине суд приговорил к 14 годам тюрьмы командира штурмовой роты ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Украине суд отправил в тюрьму командира штурмовой роты Луганской народной республики (ЛНР) — его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в участии в террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

«Мужчина в 2014 году вступил в так называемую 1-ю штурмовую роту подразделения "Армия Юго-Востока, Луганский народно-освободительный батальон "Заря" на должность командира под позывным "Крыл"», — сообщили в офисе генпрокурора.

По данным ведомства, подсудимый был награжден медалью «За отвагу» первой степени ЛНР за участие в боях за Дебальцево, Чернухино и Металлист. Отмечается, что сам мужчина — уроженец Одесской области.

Ранее стало известно, что на Украине признал виновной жительницу Лисичанска по статье о коллаборационизме. Женщина, имя которой не раскрывается, подозревалась в передаче данных об украинской армии Вооруженным силам России.

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Алевтина Запольская
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