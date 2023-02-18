Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 18 февраля 2023Бывший СССР

Медведев прокомментировал слова генсека НАТО о «риске» победы России

Медведев счел слова генсека НАТО Столтенберга о риске победы России проявлением ненависти

Фото: Johanna Geron / Reuters

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел проявлением ненависти слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о «риске» победы России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ну как же они обгадились там в НАТО. Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны», — прокомментировал Медведев заявление генсека альянса.

По мнению зампреда Совбеза, в НАТО «ненавидят и боятся» Россию.

Ранее Столтенберг заявил, что риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев прокомментировал слова генсека НАТО о «риске» победы России
В Москве автомобилистов предупредили об опасности на дорогах
Неизвестные установили флаг России на бывшем здании парламента в Германии
Захарова ответила на признание главы ЕК в разработке санкций против России
Москвичам пообещали «мужские морозы» на 23 февраля
Боррель выразил Сербии недовольство из-за невведения санкций против России
В Японии заявили о способности ракеты КНДР достичь территории США
Российский «Адмирал Кузнецов» завершат выводить из дока
Стало известно о повреждении военного объекта на западе Украины
Стало известно о желании лишить Великобританию теннисных турниров из-за россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.