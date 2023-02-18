Медведев прокомментировал слова генсека НАТО о «риске» победы России

Медведев счел слова генсека НАТО Столтенберга о риске победы России проявлением ненависти

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел проявлением ненависти слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о «риске» победы России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ну как же они обгадились там в НАТО. Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны», — прокомментировал Медведев заявление генсека альянса.

По мнению зампреда Совбеза, в НАТО «ненавидят и боятся» Россию.

Ранее Столтенберг заявил, что риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы России.