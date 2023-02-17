Медведев ответил на слова Зеленского о переговорах с Путиным

Медведев заявил, что Зеленскому вместо переговоров надо будет подписать то, что скажут

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что не будет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, не придется вести никакого диалога — ему нужно будет подписать то, что скажут, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Свою реакцию на слова украинского президента он опубликовал в Telegram-канале.

16 февраля в интервью BBC News Зеленский заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки Москве, так как это ослабит Украину. Отвечая на вопрос о переговорах, он сказал: «Вопрос в том, с кем [вести переговоры]? С Путиным? Нет, потому что нет доверия».

Медведев, вспоминая Минские соглашения, «подписанные предыдущим коверным», счел, что цена подписанной Зеленским бумаги будет невысокой.