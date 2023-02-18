Польский генерал призвал страну «разоружиться» ради Украины

Польский генерал Скшипчак призвал страну передать Киеву оружие из воинских частей

Польше следует «разоружиться» и передать Украине оружие из воинских частей, а не отправлять Киеву «барахло» со складов. Об этом заявил бывший командующий сухопутными силами Польши и экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак, передает Rzeczpospolita.

Скшипчак призвал «не касаться барахла» и изношенного снаряжения со складов. «Это снаряжение технологически обесценилось. Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество», — заявил польский генерал.

Он подчеркнул, что количественное преимущество нужно восполнять качественным. Украине, отметил генерал, не следует ожидать победы в конфликте, если она будет получать технику «из чулана», например, старые танки Leopard.

По мнению Скшипчака, российская армия сейчас занята на Украине и не угрожает странам НАТО, а поэтому не стоит бояться «разоружаться». «Так что время играет пока в пользу украинцев, но если русские пойдут в наступление, то может быть слишком поздно помогать Украине», — отметил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву — это единственный путь к миру на Украине. Он также призвал членов альянса поставлять «современное оружие, включая танки».