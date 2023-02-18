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23:38, 18 февраля 2023Россия

Подросток пострадал при подрыве в Донецке

Подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Подросток 2010 года рождения получил ранение в Донецке при детонации взрывоопасного предмета. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что подрыв произошел на улице Альбьева в Петровском районе города в субботу, 18 февраля. По данным ведомства, украинские войска в этот день восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР, в том числе Донецк, Ясиноватую, Горловку, Зайцево и Пантелеймоновку.

Ранее в Минобороны оценили потери ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях. По данным ведомства, войска Украины потеряли свыше 50 бойцов убитыми и ранеными.

14 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах в Угледаре и ожесточенных боях в юго-восточной части города.

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Екатерина Подвигина
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