Поврежденный «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС

«Роскосмос»: поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС

Поврежденный корабль «Прогресс МС-21», на котором неисправна система терморегулирования, отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте «Роскосмоса».

В 05:26 по московскому времени корабль отчалил от российского малого исследовательского модуля «Поиск». Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с помощью системы телеоператорного управления развернут неисправное грузовое космическое судно и сфотографируют место повреждения.

После этого «Прогресс МС-21» начнет самостоятельное движение. В 7:03 мск двигатели корабля заработают на торможение, начнется процесс сведения с орбиты. Несгораемые обломки после выхода в атмосферу Земли должны будут упасть в несудоходном районе Тихого океана и затонуть. Его место на станции предстоит занять беспилотному кораблю «Союз МС-23».

Ранее в феврале источник «Известий» в «Роскосмосе» рассказал, что разгерметизация «Прогресса МС-21» с большой долей вероятности произошла из-за нарушения технологии сборки российских сегментов МКС.

11 февраля в госкорпорации сообщили, что пристыкованный к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-21» разгерметизирован, но жизни и здоровью экипажа станции ничего не угрожает.

