Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 18 февраля 2023Мир

В Германии предсказали отступление ВСУ из Артемовска

Европейские эксперты предсказали отступление ВСУ из Артемовска

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Европейские эксперты предсказали участь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Своим мнением они поделились с немецкой газетой Die Welt.

Командующий гвардией вооруженных сил Австрии полковник Маркус Рейснер отметил, что Россия получит пользу после взятия города. «Если Артемовск будет взят, то падет и вторая линия обороны, и украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию Славянск-Краматорск и южнее ее», — заявил он.

Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель поделился мнением, что ВСУ начнут отступление из Артемовска после взятия города российскими военнослужащими. «Несколько дней назад была эвакуирована близлежащая Красная Гора, я думаю, Артемовск скоро постигнет та же участь», — подчеркнул Грессель.

Ранее бывший замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил о начале переброски нескольких батальонов ВСУ на артемовское направление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В США назвали ситуацию на фронте опасной для украинской армии
В Германии предсказали отступление ВСУ из Артемовска
Украинские пилоты рассказали о страхе перед российской ПВО
Россиянин убил пенсионера из ревности
Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Бедроса Киркорова
Фанаты иранского клуба вывесили флаг Украины во время матча с «Зенитом»
Пьяный украинский военный сбил насмерть жительницу Херсона и скрылся
Глава ЕК призналась в разработке санкций против России за два месяца до СВО
Собянин анонсировал открытие Южного речного вокзала
Советник Буша вспомнил о предупреждениях Обамы насчет России и Крыма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.