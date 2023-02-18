Боррель выразил Сербии недовольство из-за невведения санкций против России

Боррель высказал недовольство позицией Сербии, которая не вводит санкции против России

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель высказал недовольство президенту Сербии Александару Вучичу за позицию, связанную с невведением санкций против России. Об этом сербский лидер заявил после встречи с Боррелем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

По словам Вучича, Белграду вынесли острое порицание во время «откровенного разговора» с Боррелем.

2 февраля президент Сербии обещал выстоять без введения санкций против России. «Думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю, до каких пор сможем, но как видите мое "не знаю" стоит намного больше, чем чье-то большое "да" в избирательной кампании. Борьба наша длится уже почти год, а чье-то большое "да" продлилось точно до 3 апреля», — подчеркнул Вучич.

Политик добавил, что Белград платит высокую цену за отказ от ограничения против Москвы, однако это решение является репутационным для Сербии. По его словам, Белград поддержит ограничения против Москвы при угрозе интересам страны.