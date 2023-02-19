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15:45, 19 февраля 2023Мир

В МИД России осудили удары Израиля по Сирии

В МИД России назвали нарушением норм международного права удары Израиля по Сирии
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва решительно осуждает удары Израиля по территории Сирии, которые являются грубым нарушением норм международного права, сообщается на сайте МИД России.

В дипведомстве призвали Израиль прекратить вооруженные провокации в отношении Дамаска и воздерживаться от шагов, которые несут опасные последствия для всего региона.

«Продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы», — сказано в сообщении.

В результате атаки Военно-воздушных сил Израиля на сирийский Дамаск погибли пять мирных жителей. Под ракетный удар попал жилой дом в квартале Кфар-Суса.

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Варвара Кошечкина
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