В МИД России осудили удары Израиля по Сирии
Москва решительно осуждает удары Израиля по территории Сирии, которые являются грубым нарушением норм международного права, сообщается на сайте МИД России.
В дипведомстве призвали Израиль прекратить вооруженные провокации в отношении Дамаска и воздерживаться от шагов, которые несут опасные последствия для всего региона.
«Продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы», — сказано в сообщении.
В результате атаки Военно-воздушных сил Израиля на сирийский Дамаск погибли пять мирных жителей. Под ракетный удар попал жилой дом в квартале Кфар-Суса.