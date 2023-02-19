В МИД России осудили удары Израиля по Сирии

В МИД России назвали нарушением норм международного права удары Израиля по Сирии

Москва решительно осуждает удары Израиля по территории Сирии, которые являются грубым нарушением норм международного права, сообщается на сайте МИД России.

В дипведомстве призвали Израиль прекратить вооруженные провокации в отношении Дамаска и воздерживаться от шагов, которые несут опасные последствия для всего региона.

«Продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы», — сказано в сообщении.

В результате атаки Военно-воздушных сил Израиля на сирийский Дамаск погибли пять мирных жителей. Под ракетный удар попал жилой дом в квартале Кфар-Суса.