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02:39, 19 февраля 2023Мир

Пять человек погибли после атаки Израиля по Дамаску

Пять жителей погибли в Дамаске в результате атаки ВВС Израиля

В результате атаки Военно-Воздушных сил (ВВС) Израиля на сирийский Дамаск погибли мирные жители. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Сирии.

По словам собеседника издания, в результате атаки погибли пять мирных жителей, «остальные все еще находятся в критическом состоянии». Уточняется, что под ракетный удар попал жилой дом в квартале Кфар-Суса. Корреспондент телеканала также отмечает, что в небе над Дамаском были слышны взрывы.

Информацию о погибших также подтвердили сирийские военные, передает Reuters. Как отмечает агентство, погибло пять человек, включая военного.

В начале января международный аэропорт Дамаска вышел из строя после ракетного удара со стороны Израиля. В результате авиаудара погибли двое сирийских военных.

Ранее сообщалось, что американская военная база, находящаяся в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару.

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Марина Совина
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