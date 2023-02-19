Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:16, 19 февраля 2023Россия

Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

SANA: военная база США в сирийской провинции подверглась ракетному обстрелу

Фото: U.S. Army / Globallookpress.com

Американская военная база, находящаяся в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару. Об этом пишет сирийское государственное агентство SANA.

Сообщается, что в субботу вечером под обстрел попала территория месторождений Омар, которая незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев рассказывают, что после ракетного удара на военной базе США были видны вспышки. Информации о пострадавших и погибших среди американских военнослужащих пока не имеется.

Этот объект уже подвергался обстрелу 30 декабря прошлого года. Тогда по базе было выпущено несколько ракет. После нападения в небе над этим районом барражировали американские вертолеты.

В конце ноября Центральное командование вооруженных сил США сообщало о ракетном обстреле американской военной базы в аль-Шаддади, Сирия. По данным Пентагона, в результате ударов нет пострадавших. Командование назвало инцидент угрозой для сил коалиции, ведущей к дестабилизации в регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
В США сообщили о массовом бегстве бойцов ВСУ с позиций
Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару
Москвичам раскрыли способ серьезно сэкономить на путешествиях
Экс-президент США отказался от дальнейшего лечения в пользу хосписной помощи
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в спецоперации
Нидерланды профинансируют создание «реестра ущерба» Украины
Гол россиянина помог «Колорадо» одержать победу в матче НХЛ
Блинкен встретился с китайским коллегой после инцидента с аэростатом
Премьер Британии пообещал поддержать союзников в передаче истребителей Киеву
В России увеличили производство «Кинжалов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.