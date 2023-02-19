Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

SANA: военная база США в сирийской провинции подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база, находящаяся в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару. Об этом пишет сирийское государственное агентство SANA.

Сообщается, что в субботу вечером под обстрел попала территория месторождений Омар, которая незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев рассказывают, что после ракетного удара на военной базе США были видны вспышки. Информации о пострадавших и погибших среди американских военнослужащих пока не имеется.

Этот объект уже подвергался обстрелу 30 декабря прошлого года. Тогда по базе было выпущено несколько ракет. После нападения в небе над этим районом барражировали американские вертолеты.

В конце ноября Центральное командование вооруженных сил США сообщало о ракетном обстреле американской военной базы в аль-Шаддади, Сирия. По данным Пентагона, в результате ударов нет пострадавших. Командование назвало инцидент угрозой для сил коалиции, ведущей к дестабилизации в регионе.