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21:58, 19 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против Московской биржи

Президент Украины Зеленский ввел в действие на 10 лет санкции против Московской биржи
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о введении на 10 лет санкций против Московской биржи ММВБ-РТС. Документ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.

Санкции, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.

Ранее 19 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 333 граждан России сроком на 10 лет. В начале февраля президент Украины объявил о введении санкций против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли.

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Марина Совина
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