Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян

Зеленский утвердил решение СНБО Украины о санкциях в отношении 333 россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 333 граждан России сроком на 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Список включает 333 имени российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры «Альфа-банка» Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, а также бизнесмен Олег Сысуев.

Ограничения предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет приватизации и аренды госимущества.

Ранее власти Канады ввели очередной пакет санкций, в этот раз против 38 россиян и 16 российских компаний, их обвиняют в поддержке спецоперации на Украине. Среди оказавшихся под рестрикциями — артисты и певцы, в том числе Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина и Надежда Бабкина.