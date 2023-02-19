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20:19, 19 февраля 2023Силовые структуры

Муж убитой ножом пенсионерки стал главным подозреваемым

Полиция Самарской области задержала 82-летнего мужчину по подозрению в убийстве жены

Фото: СК РФ

В Самарской области в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Советской в Красноярском районе, обнаружено тело 75-летней убитой ножом пенсионерки, главным подозреваемым в жестоком убийстве стал ее 82-летний муж. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Сотрудники полиции провели следственные мероприятия и задержали мужчину по подозрению в смерти жены. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Ранее в Феодосии безработный застрелил мужчину и угнал его автомобиль.

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Варвара КошечкинаДмитрий Сотак
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