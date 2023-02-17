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20:03, 17 февраля 2023Силовые структуры

Безработный россиянин застрелил мужчину и угнал его машину

В Феодосии 38-летний безработный застрелил из обреза водителя ради его автомобиля «Матиз»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Феодосии безработный застрелил мужчину и угнал его автомобиль. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным канала, летом 2022 года фигурант пошел гулять с самостоятельно переделанным обрезом. Около дома на улице Степаняна он заметил водителя в машине «Матиз». Мужчина выстрелил в потерпевшего, нанеся смертельное ранение. Затем он скинул тело во двор и собрался уехать, но очевидцы остановили россиянина.

Отмечается, что мужчина признал вину. Скоро его будут судить по четырем статьям УК РФ.

Ранее стало известно, что полиция Иркутска нашла и вернула москвичу Lexus RX 300, который был у него угнан больше десяти лет назад.

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Екатерина Власова
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