Россиянину вернули угнанный больше 10 лет назад Lexus

МВД: полиция Иркутска вернула москвичу Lexus, который у него угнали больше 10 лет назад

Полиция Иркутска нашла и вернула москвичу Lexus RX 300, который был у него угнан больше десяти лет назад. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Автомобиль обнаружили в ходе патрулирования городских улиц. При осмотре кроссовера у инспекторов вызвали сомнения серийные номера деталей. Машину направили на экспертизу, которая подтвердила факт смены идентификационных номеров.

Сотрудники российского бюро Интерпола связались с властями Японии и заводом-изготовителем авто и установили первоначальную маркировку. Выяснилось, что Lexus RX 300 2007 года выпуска принадлежит жителю Москвы, у которого его угнали летом 2010 года.

Мужчине сообщили о находке, он прибыл в Иркутск и забрал свою машину.

Ранее сообщалось, представившийся генералом ФСБ аферист познакомился с москвичкой и забрал у нее автомобиль Nissan якобы для выполнения спецзадания в Луганской народной республике (ЛНР).