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19:30, 16 ноября 2022Силовые структуры

Москвичка познакомилась с лжегенералом ФСБ и отдала ему свою машину

Москвичка отдала машину лжегенералу ФСБ для «задания» в ЛНР и получила штрафы из Саратова

Фото: Neil Hall / Unsplash

Представившийся генералом ФСБ аферист познакомился с москвичкой и забрал у нее автомобиль Nissan якобы для выполнения спецзадания в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Знакомство россиянки и лжегенерала произошло в 2016 году, спустя время они стали жить вместе. Через несколько недель после начала отношений мужчина попросил возлюбленную отдать ему машину якобы для «выполнения боевого долга» под Луганском. Москвичка согласилась.

После этого «сотрудник ФСБ» покинул ее. В течение шести лет он связывался с женщиной по телефону и, ссылаясь на боевые действия и секретные задания, объяснял, что пока не может вернуть авто. В сентябре 2022 года россиянка внезапно получила штраф за превышение скорости из Саратова. Вскоре после этого ей пришли другие штрафы на 30 тысяч рублей. Лжегенерал пообещал во всем разобраться, однако позже вышел на связь и сказал, что попал с ранением в госпиталь. Также он добавил, что Nissan могли угнать.

Как выяснилось позже, мужчина прославился в луганских соцсетях еще в 2015 году — он знакомился с местными жителями, представлялся генерал-майором ФСБ и предлагал им услуги «крышевания бизнеса». Однако в итоге луганчане поняли, что перед ними мошенник.

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Елизавета Новикова
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