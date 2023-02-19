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23:44, 19 февраля 2023Бывший СССР

Депутат Рады прокомментировал отказ Украины от участия в сессии ПА ОБСЕ

Депутат Рады Кравчук заявил, что Украина не примет участия в предстоящей сессии ПА ОБСЕ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Представители Украины не будут участвовать в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая состоится с 23 по 24 февраля. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Евгений Кравчук, передает РИА Новости.

«Мы не будем принимать участие в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких», — указал парламентарий.

По словам Кравчука, украинская делегация приедет в Вену с целью проведения переговоров с партнерами Киева.

Ранее стало известно, что члены украинской делегации проигнорируют заседание ПА ОБСЕ в случае участия в ней России. «Мы узнали, что австрийские власти готовы выдать визы членам российской делегации, и поэтому российские парламентарии будут присутствовать на зимней сессии», — написал глава делегации Никита Потураев, предложив перенос зимней сессии в качестве единственного решения.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ состоится 23 и 24 февраля, ее заявленная повестка — конфликт на Украине.

Марина Совина
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