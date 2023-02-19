Белый дом опроверг причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Белый дом: в статье журналиста Херша о взрыве «Северных потоков» нет ни крупицы правды

В статье американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на российских газопроводах «Северный поток» нет ни крупицы правды. О прямой и косвенной непричастности Вашингтона к диверсии в эфире Fox News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Соединенные Штаты никаким образом не причастны к этому», — опроверг Кирби.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о подрывах «Северных потоков», сможет выступить на заседании Совета Безопасности ООН. Он также сообщил, что голосование о проведении организацией расследования диверсий может пройти на следующей неделе.

8 февраля Херш опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсиям на «Северных потоках». По его мнению, операцию провели Военно-морские силы США, использовав для установки бомб подлодки.