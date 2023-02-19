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14:50, 19 февраля 2023Культура

Рената Литвинова вернулась в Россию

Актриса Рената Литвинова сообщила о возвращении в Россию

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова впервые с весны 2022 года вернулась в Россию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Еду к маме на день рождения. 85 лет. Дорога через Питер, "где еще есть адреса…"» — написала она в мессенджере.

Там же актриса опубликовала видео, снятое из салона автомобиля, который едет по трассе за границей. О направлении можно судить по дорожным знакам, которые указывают путь на Санкт-Петербург. В ролике также слышно, что актриса включила в машине аудиокнигу о волшебнике Гарри Поттере.

Литвинова уехала из России в конце февраля 2022 года. Актриса рассказала, что в Париже она начала учить французский язык. Во Франции кинодеятель также продолжает лечиться и работать — Литвинова занимается написанием сценария к одному фильму, а также съемками другого. В начале июля она стала моделью на показе Balenciaga. А в августе актриса рассказала о желании вернуться в Россию.

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Варвара Кошечкина
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