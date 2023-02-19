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23:11, 19 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский оценил ситуацию на угледарском направлении

Президент Украины Зеленский назвал ситуацию на угледарском направлении очень непростой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на угледарском направлении очень непростой. Об этом украинский лидер заявил в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам политика, на заседании главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный доложил о ситуации в целом на фронте и ходе мобилизации.

13 февраля подразделение «Эспаньола», состоящее преимущественно из футбольных фанатов из разных регионов России, отразило атаку Вооруженных сил Украины на угледарском направлении. Перед выдвижением на передовую бойцы отработали стрельбу из автоматического и противотанкового гранатометов.

Ранее сообщалось об эвакуации жителей Угледара в Волноваху. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские формирования продолжают перебрасывать резервы, однако, несмотря на замедление взятия под контроль города, планы остаются прежними.

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Марина Совина
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