100-летняя женщина назвала лучший напиток для долголетия

100-летняя жительница Великобритании назвала чай лучшим напитком для долголетия

Жительница Великобритания отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает In Your Area.

Винни Тигвелл отметила очередной день рождения 14 февраля. Поздравить пенсионерку в пансионат для пожилых Winchcombe Place в городе Ньюбери, графство Беркшир, пришли ее родные и друзья. Женщина много лет проработала в одном из популярных торговых центров города. После выхода на пенсию в 1980 году Тигвелл руководила чайным баром в здании суда Западного Беркшира. Доходы от работы заведения шли на благотворительность.

Именно чай женщина считает лучшим напитком для долголетия. «Побольше чая и смеха!» — назвала юбилярша главные составляющие долгой и счастливой жизни.

На вечеринке в честь 100-летия Тигвелл повар Winchcombe Place подал к столу специальный чай. Поздравить ее пришли не только многочисленные внуки и правнуки, но и мэр Ньюбери Гэри Норман.

Ранее 105-летняя жительница США назвала оригинальную причину своего долголетия. Женщина считает, что прожила так долго благодаря одной особенности своего характера.