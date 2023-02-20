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15:29, 21 февраля 2023Наука и техника

«Ростех» впервые представил новый разведкомплекс в ОАЭ

«Ростех» представил разведкомплекс для скрытного наблюдения 1К144-Е на IDEX 2023 в ОАЭ

Фото: «Росэлектроника»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил разведывательный комплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом временный гендиректор концерна «Созвездие» Сергей Вилков рассказал ТАСС.

«Мы впервые представляем в ОАЭ экспортную версию нашего разведывательно-сигнализационного комплекса 1К144-Е. За счет применения сенсоров различного типа обеспечивается максимальная достоверность передаваемых данных для оценки обстановки на контролируемых рубежах», — сказал он.

Комплекс позволяет обнаруживать живую силу и наземную технику противника, классифицировать обнаруженные объекты, подсчитывать их численность и определять направление движения, оставаясь незаметным. В состав 1К144-Е входят сейсмические, инфракрасные и магнитометрические датчики весом 150-600 граммов. Время развертывания комплекса не превышает пять минут.

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Информация с датчиков, которая передается по радиоканалу, отображается на мониторе оператора в виде электронной карты местности с обозначением местоположения датчиков и обнаруженных объектов.

В августе 2022 года экспортную версию комплекса 1К144-Е показали на форуме «Армия-2022». Комплекс может обнаружить танк или боевую машину пехоты в радиусе 200 метров, колесную машину — до 120 метров.

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Даниил Иринин
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