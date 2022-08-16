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В России представили скрытый комплекс обнаружения пехоты и техники

«Росэлектроника» представила экспортную версию разведывательного комплекса 1К144-Е

Фото: «Ростех»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил на форуме «Армия-2022» экспортную версию разведывательного комплекса 1К144-Е. Российская разработка позволяет скрытно вести наблюдение, а также обнаруживать пехоту и технику противника. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха», передает ТАСС.

«На форуме "Армия" мы впервые представляем натурный образец экспортной версии комплекса 1К144-Е (TAS3). Это передовое решение для скрытного дистанционного наблюдения для оценки обстановки на контролируемых рубежах. В комплексе применяются сенсоры, работающие на различных физических принципах, что обеспечивает достоверность передаваемых данных», — приводит пресс-служба слова гендиректора концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника») Михаила Артемова.

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В состав комплекса входят магнитометрические, инфракрасные и сейсмические датчики размером до 20 сантиметров. Устройства весом до 600 граммов заглубляются в грунт и маскируются. Датчики, которые могут работать автономно до 30 суток, обнаруживают движущиеся объекты, определяют направление движения и классифицируют объекты по типам. Комплекс 1К144-Е может обнаружить танк или боевую машину пехоты в радиусе 200 метров, колесную машину – до 120 метров, человека – до 30 метров. Полученную информацию передают оператору комплекса.

В июле стало известно, что «Росэлектроника» передаст армии России комплексы автоматизированного управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) «Магистр-СВ».

В декабре 2021 года «Росэлектроника» показала разведывательный комплекс 1К144-Е на выставке вооружений EDEX-2021 в Египте.

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Даниил Иринин
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