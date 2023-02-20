В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 20 февраля отменили и задержали 20 рейсов

В трех столичных аэропортах в понедельник, 20 февраля, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В Домодедово отменен один рейс, вылет еще 12 лайнеров перенесен. Во Внуково задержаны два рейса, в Шереметьево — пять рейсов. Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в воздушных гаванях Москвы не называется.

Ранее аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные туристические направления в период с 23 по 26 февраля. Наиболее востребованным городом оказался Санкт-Петербург (22 процента бронирования). На второй строчке разместилась Москва (15 процентов заказов). На третьем месте — Сочи (5,6 процента заказов).