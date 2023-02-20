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15:42, 20 февраля 2023Путешествия

Устроивший ДТП на Бали россиянин сбежал из больницы и был объявлен в розыск

ANTARA: россиянин устроил ДТП на Бали, сбежал из больницы и был объявлен в розыск

Фото: Agung Parameswara/Getty Images

Полиция Бали объявила в розыск устроившего ДТП и сбежавшего из больницы российского туриста. Об этом пишет ANTARA.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу, 17 февраля. Россиянин на мотоцикле решил обогнать идущий впереди автомобиль, но вместо этого врезался в мопед, за рулем которого был балиец.

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В результате столкновения путешественник получил перелом правой руки и ссадину на левом ухе, а местный житель — травмы правой руки и грудной клетки. Обоих пострадавших доставили в местную больницу.

Позже глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Кетут Сукади (Ketut Sukadi) уведомил, что спустя двое суток после произошедшего россиянин сбежал из медучреждения и скрылся в неизвестном направлении. «Вероятно, он хотел уйти от ответственности, — добавил он. — Кроме того, иностранец не вернул мотоцикл в прокат, а также не оплатил лечение в больнице. Есть подозрение, что он управлял мотоциклом в нетрезвом состоянии».

Ранее в феврале стало известно, что российский турист угнал машину у соотечественника на Пхукете и угодил в больницу. Уточняется, что угонщик находился за рулем автомобиля в бессознательном состоянии.

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Фариза Бацазова
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