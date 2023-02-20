Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:53, 20 февраля 2023Из жизни

Мужчина подрался с рысью ради спасения собаки

Fox 35: американец спас собаку дочери от напавшей на нее рыси

Кадр: видео FOX 35 Orlando

Житель американского города Орландо, штат Флорида, подрался с рысью, которая напала на принадлежащую его дочери собаку, и спас питомца. Об этом сообщает Fox 35.

Пол Бродхерст живет рядом с заповедником. Утром мужчина гулял с принадлежавшей его дочери собакой по кличке Кода. Неожиданно на питомца напала рысь.Бродхерст бросился на помощь Коде и сумел оторвать хищницу от пса. «Рысь довольно сильно меня оцарапала, и мне пришлось ударить ее в пасть, чтобы она не нападала на меня. Оказавшись на земле, рысь бросилась в кусты», — отметил американец.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Бродкхерст заявил, что был бы рад, если бы рысь поймали и переселили куда-нибудь подальше. «Это очень загруженная территория. Люди гуляют с собаками и детьми. Есть и совсем маленькие дети. Если рысь набросится на них, исход может быть плачевным», — пояснил он.

В Департаменте рыбных и природных ресурсов Флориды сообщили, что займутся расследованием произошедшего.

По мнению Фрэнка Робба из природоохранной организации EEARSS, подобные случаи связаны с заселением мест, где водятся дикие животные. «Когда строятся дома, природные территории уничтожаются, и мы будем все чаще сталкиваться с подобными конфликтами с дикими животными», — пояснил он.

Робб считает, что рысь могла напасть из-за голода, либо люди прикормили ее, либо она страдала от бешенства. Он порекомендовал отправляться на прогулку в лесистую местность, вооружившись тростью, чтобы при необходимости разнять собаку и дикое животное.

Ранее сообщалось, что в американском городе Виндзор, штат Вермонт, погнавшаяся за кошкой дикая рысь вбежала в дом и напала на пожилого мужчину.Рысь искусала и оцарапала жильца, но тому все же удалось закрыть ее в ванной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Госдума предложила запретить удаленку для некоторых IT-специалистов
В Подмосковье мужчина поджег жену во время ссоры
Назван желаемый размер скидки у покупателей «вторички» в Москве
В российском регионе осудили белоруса за производство 62 килограммов мефедрона
Мужчина подрался с рысью ради спасения собаки
Стало известно о разрушениях после нового землетрясения в Турции
Врач с Первого канала назвал группу людей с повышенным риском развития деменции
Психиатр дал рекомендации по улучшению качества сна
Девушка купила легинсы в сети и нашла внутри чужое нижнее белье
Белоруссия спустя 20 лет захотела возобновить авиарейсы в российскую Арктику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.