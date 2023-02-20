Мужчина подрался с рысью ради спасения собаки

Fox 35: американец спас собаку дочери от напавшей на нее рыси

Житель американского города Орландо, штат Флорида, подрался с рысью, которая напала на принадлежащую его дочери собаку, и спас питомца. Об этом сообщает Fox 35.

Пол Бродхерст живет рядом с заповедником. Утром мужчина гулял с принадлежавшей его дочери собакой по кличке Кода. Неожиданно на питомца напала рысь.Бродхерст бросился на помощь Коде и сумел оторвать хищницу от пса. «Рысь довольно сильно меня оцарапала, и мне пришлось ударить ее в пасть, чтобы она не нападала на меня. Оказавшись на земле, рысь бросилась в кусты», — отметил американец.

Бродкхерст заявил, что был бы рад, если бы рысь поймали и переселили куда-нибудь подальше. «Это очень загруженная территория. Люди гуляют с собаками и детьми. Есть и совсем маленькие дети. Если рысь набросится на них, исход может быть плачевным», — пояснил он.

В Департаменте рыбных и природных ресурсов Флориды сообщили, что займутся расследованием произошедшего.

По мнению Фрэнка Робба из природоохранной организации EEARSS, подобные случаи связаны с заселением мест, где водятся дикие животные. «Когда строятся дома, природные территории уничтожаются, и мы будем все чаще сталкиваться с подобными конфликтами с дикими животными», — пояснил он.

Робб считает, что рысь могла напасть из-за голода, либо люди прикормили ее, либо она страдала от бешенства. Он порекомендовал отправляться на прогулку в лесистую местность, вооружившись тростью, чтобы при необходимости разнять собаку и дикое животное.

Ранее сообщалось, что в американском городе Виндзор, штат Вермонт, погнавшаяся за кошкой дикая рысь вбежала в дом и напала на пожилого мужчину.Рысь искусала и оцарапала жильца, но тому все же удалось закрыть ее в ванной.