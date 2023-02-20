Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:49, 20 февраля 2023Россия

Купивший ковер с Путиным губернатор написал поэму о врагах и «чужих бубенцах»

Купивший ковер с Путиным глава Бурятии Цыденов написал поэму о врагах и «чужих бубенцах»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов, ранее купивший ковер с портретом президента России Владимира Путина, написал поэму о врагах и «чужих бубенцах». Своим творчеством он поделился на концерте ко Дню защитника Отечества. Полный текст стихотворения приводится в группе телекомпании АТВ во «ВКонтакте».

Поэма получила название «Родина в огне». Цыденов посвятил ее «врагу», который «презирал исконные права», дружбу народов и братские союзы. При этом имя «врага» ни разу не называется. Глава Бурятии начал произведение с упоминания Чечни и Дагестана.

По его мнению, «враг сделал вывод из провалов на Кавказе» и посеял «заразу в умах людей». Теперь «война не прекратится никогда», уверен Цыденов. В стихотворении он также обратил внимание на то, что после Майдана «в Одессе заживо людей сжигают», а «враг» якобы пришел на землю Украины и создал угрозу для России.

Кроме того, Цыденов заявил, что были те, «кто оказался слаб душою», и подчеркнул, что Россия «не казнит изгоев».

Мы не танцуем под чужие бубенцы.
Мы помним, как сражались наши деды.
Как поднимали родину отцы.
И пусть на нас давленье все сильнее,
Но нам к такому и не привыкать.

отрывок из поэмы губернатора Бурятии Алексея Цыденова

9 февраля Цыденов приобрел на выставке в Улан-Удэ ковер с портретом российского президента. Цыденов тогда пояснил, что такое изделие производит монгольская текстильная компания.

В октябре 2022 года полиция Екатеринбурга задержала семь человек за растяжку на мосту с поздравлением Путину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о визите Байдена в Киев
В ДНР прокомментировали визит Байдена в Киев
Сошедшая лавина на горнолыжном курорте в Сочи накрыла трех человек
Молодой человек забыл снять контактные линзы перед сном и лишился зрения
Полицейские задержали мужчину после взрыва «подарка» в руках москвички
Москвичка заступилась за швырнувшего их сына в сугроб мужа
В Instagram и Facebook появится платная верификация
Россиянина с инвалидностью выгнали из кафе
Врач сравнила состояние Костомарова со случаями Началовой и МакSим
Китай решил сформировать многополярный мир с Венгрией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.