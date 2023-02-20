Россиянка отдохнула на Бали и пожаловалась на «космические» цены на жилье

Туристка из России пожаловалась на высокие цены на жилье на Бали из-за наплыва туристов

Российская путешественница, отдыхавшая на Бали несколько месяцев, назвала цены на жилье на острове «космическими» и объяснила это резким наплывом туристов. Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

Так, по словам девушки, за последние несколько месяцев цены на Бали сильно выросли и теперь, чтобы жить на курорте с комфортом, нужно платить столько же, сколько в Москве. «Я снимаю комнату в гестхаусе в самом центре Чангу, недалеко от пляжа, и она обходится мне в 60 тысяч рублей в месяц. Только вдумайтесь! Это комната в гестхаусе, здесь шумно, общая кухня, бывало, что протекала крыша и переодически отключался интернет. То есть это не самые роскошные условия», — пожаловалась россиянка.

При этом, по ее словам, некоторые ее знакомые снимают комнату на вилле в таком же районе даже дороже — за тысячу долларов в месяц (около 74 тысяч рублей). «Опять же, речь идет об обычной комнате на самой простой вилле, без излишеств, без дорогой мебели или дизайнерского интерьера. И по соседству на вилле будут жить другие люди, которые так же снимают комнату за тысячу долларов», — пояснила туристка.

Путешественница считает, что такие цены обусловлены резким наплывом туристов, в том числе россиян, которые начали массово приезжать на Бали в октябре-ноябре. «Моя подруга живет здесь с мая, рассказывает, что цены тогда еще были приемлемыми, можно было арендовать целую виллу на четверых за 100 тысяч рублей. Но в середине осени 2022 года все начало меняться, потому что приехало очень много россиян, и балийцы взвинтили цены из-за повышенного спроса», — отмечает девушка.

Тем не менее туристка уточнила, что стоимость аренды очень сильно зависит от района. «Да, конечно, речь идет о самых востребованных районах Чангу. Это как московские патрики, только с азиатским налетом. Но если снимать жилье подальше, например, в Семиньяке или Куте, то стоимость будет ниже, но не сильно. Небольшая однокомнатная вилла в Семиньяке с гостиной и своим бассейном обойдется примерно в 100-120 тысяч рублей в месяц на двоих. Зато с хорошим ремонтом и в тишине», — заключила россиянка.

Ранее путешественница из России, отдыхавшая на Бали, назвала самые раздражающие привычки местных жителей. По ее словам, больше всего туристам не нравится медлительность балийцев. Она отметили, что у них в культуре нет торопливости и суетливости, как, к примеру, у россиян.