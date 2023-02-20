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00:23, 20 февраля 2023Россия

В российском городе мужчина устроил драку с полицейским

SHOT: в Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил драку с полицейским и был задержан

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил драку с полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, молодая пара, будучи в нетрезвом состоянии, выясняла отношения около станции метро на Сенной площади.

Когда к ним подошли сотрудники, агрессивный мужчина, по имени Эдуард, попытался нанести полицейскому несколько ударов по голове. В мужчину распылили перцовый газ, после сотрудники его задержали.

Ранее Олег Эйдельштейн, внебрачный сын политика Владимира Жириновского, подрался в Москве с сотрудниками полиции. Мужчина ужинал в заведении грузинской кухни на улице Лубянка. Он учинил скандал, и администрация ресторана вызвала полицейских. Прибывший наряд забрал дебошира в отдел полиции.

Юлия Мискевич
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