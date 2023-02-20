Российский полицейский осужден на 12 лет за торговлю наркотиками

На Урале экс-полицейский получил 12 лет за сбыт наркотиков через сеть тайников-закладок

Сысертский районный суд приговорил бывшего полицейского Алексея Созонова к 12 годам лишения свободы за торговлю наркотиками через тайники-закладки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры по Свердловской области Марина Канатова.

Суд установил, что работавший участковым в отделе полиции Екатеринбурга Созонов в июле 2020 года вместе со знакомым решил заняться наркобизнесом. Он использовал имевшуюся у него служебную информацию о каналах сбыта наркотиков в Екатеринбурге. 16 июля 2020 года Созонов спрятал в тайнике свыше килограмма наркотика, а оттуда пакет забрал его сообщник и расфасовывал для дальнейшего сбыта более мелкими партиями. Реализация наркотиков шла через интернет.

Уголовное дело в отношении знакомого Созонова выделено в отдельное производство.