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09:44, 20 февраля 2023Мир

ЕК отреагировала на расследование Херша о подрыве «Северных потоков»

Еврокомиссия считает расследование Херша о диверсии на Nord Stream спекуляцией

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) отреагировала на расследование журналиста и правозащитника Сеймура Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков», передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК Андреа Мазини.

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов "Северный поток". Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос — это официальное расследование», — сказала она.

Ранее в США отвергли обвинения в подрыве газопровода. В частности, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал материал Херша чистой дезинформацией. По его словам, Вашингтон оставляет расследование государствам, в чьей юрисдикции произошел инцидент.

8 февраля американский журналист опубликовал статью, в которой уличил Соединенные Штаты в диверсии на «Северных потоках». По мнению правозащитника, Военно-морские силы (ВМС) США использовали подлодки для установки бомб.

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Анастасия Заикина
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