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13:58, 20 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский и Байден обнялись у мемориала павшим за Украину

Байден и Зеленский в Киеве обнялись у Стены памяти павших защитников Украины

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве обнялись у Стены памяти павших защитников страны. Фотографии двух лидеров публикует Telegram-канал издания «Страна.ua».

Журналисты засняли президентов у мемориала павшим во время неожиданного визита Байдена в Киев. Стена памяти находится недалеко от Михайловского собора, где ранее Зеленский и Байден провели встречу.

В ходе своего визита в Киев глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

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Варвара Кошечкина
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