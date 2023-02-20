Ползущего из полиции по грязному снегу россиянина без ног сняли на видео

В Перми бездомному мужчине без ног пришлось ползти из отдела полиции по грязному снегу

В Перми бездомному мужчине без ног пришлось два километра ползти на руках из отдела полиции по грязному снегу. Его заметил и снял на видео прохожий, ролик публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На появившихся в сети кадрах видно, что у мужчины ампутированы ноги ниже коленей. В начале ролика показано, как он на четвереньках передвигается по темной улице. Записавший видео прохожий, комментируя увиденное, говорит, что хотел помочь мужчине, но тот от помощи отказался, так как «уже дополз, осталось чуть-чуть совсем». По словам бездомного, в отделе полиции его должны были «определить куда-то», но все было занято и его отпустили. Он попросил полицейских отвезти его, но они сослались на занятость и отказались.

В городском управлении МВД России «Подъему» пояснили, что полицейские якобы пытались помочь мужчине — его доставили к зданию отдела полиции прохожие. Социальные службы отказались размещать его, сославшись на отсутствие мест, отметили в полиции. Прибывшая на место бригада скорой помощи не нашла оснований для госпитализации россиянина, добавили в главке.

«Сотрудники полиции накормили мужчину и напоили горячим чаем. После чего он самостоятельно покинул территорию отдела», — резюмировали в пермском управлении МВД России.

Причину, по которой полицейские не смогли подвезти мужчину без ног туда, куда он просил, в МВД не раскрыли.

В 2021 году в сети появилось видео, на котором мужчина без ног ползет по коридору больницы в городе Медногорске Оренбургской области. Роликом заинтересовались в прокуратуре. Позднее в региональном Минздраве сообщили, что россиянину якобы предлагали воспользоваться коляской, однако он от нее отказался.