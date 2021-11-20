Прокуратура Оренбургской области займется случаем ползшего по больнице инвалида

Прокуратура Оренбургской области проверит больницу в городе Медногорске после того, как в интернете появилось видео, на котором мужчина с инвалидностью ползет по коридору без необходимой ему коляски и без сопровождения персонала. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прокурором города Медногорска Андреем Черепановым по поручению прокурора области организована проверка сведений, распространенных в средствах массовой информации, о нарушении прав инвалида на доступную среду и медицинскую помощь», — указали в прокуратуре. Ведомство оценит работу больницы и займется проверкой исполнения законодательства в части обеспечения доступной среды для инвалидов.

Случай привлек внимание прокуратуры после того, как видео из больницы опубликовал местный портал Ural56. Автор записи указывает, что в медицинском учреждении только одна коляска. По словам главного врача учреждения, пациент сам отказался передвигаться на коляске.

В региональном минздраве, в свою очередь, заявили изданию RIA56, что пациент не пользуется коляской, «так как выбирает для себя более привычный способ». Там утверждают, что больница Медногорска обеспечена всем необходимым для создания более комфортных условий оказания медицинской помощи маломобильной категории граждан.