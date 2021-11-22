В Минздраве прокомментировали инцидент с ползшим по больнице инвалидом

Оренбургский Минздрав: инвалид полз по больнице, потому что отказался от коляски

В городе Медногорск Оренбургской области инвалид полз по больнице, потому что он отказался от коляски. Так прокомментировали инцидент в Министерстве здравоохранения Оренбургской области, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее в сети появились кадры, на которых видно, как россиянин ползет по больнице на четвереньках. Голос за кадром утверждает, что ему якобы не выдали инвалидную коляску. После публикации ролика прокуратура области начала проверку.

По данным областного Минздрава, мужчина аргументировал свой отказ тем, что он не пользуется подобным оборудованием.

«Сотрудники медицинской организации также предложили гражданину воспользоваться специальной коляской, но получили отказ. Помощь мобильной бригады пациенту также не понадобилась», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что у россиянина есть специальные наколенники и налокотники, которые помогают ему передвигаться.

Ранее в Самаре врачи отказались лечить умирающего инвалида со словами «а смысл». По словам матери россиянина, у него был страшный приступ. Мужчина бился в конвульсиях в течение нескольких часов, медик это видела, но уехала.