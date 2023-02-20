Раскрыт дизайн iPhone 15

9to5mac: iPhone 15 получит разъем USB-C и сенсорные кнопки

Будущий смартфон Apple получит корпус в стиле iPhone 5c и сенсорные кнопки. Об этом сообщает издание 9to5mac.

По словам журналистов медиа, в их распоряжении оказались точные макеты нового смартфона Apple, полученные от китайских производителей аксессуаров для iPhone. Судя по документам, будущие телефоны получат те же плоские рамки, что и девайсы серии iPhone 14, но с более плавным переходом. Авторы отметили, что таким образом дизайн iPhone 15 будет напоминать таковой у iPhone 5c, выпущенного в 2013 году.

Раскрытые макеты продемонстрировали, что запланированный на осень 2023 года iPhone 15 лишится разъема Lightning в пользу порта USB-C. Таким образом, техника Apple будет соответствовать новому закону Евросоюза. По словам журналистов, будущий смартфон также выйдет без физических кнопок — их заменят сенсорные панели.

Запланированные устройства получат тот же блок камер, что и телефоны серии iPhone 14, но объективы будут еще больше. Это может быть связано с добавлением сенсоров нового поколения. По словам инсайдеров, Apple также откажется от нержавеющей стали в смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в пользу титана.

В ноябре известный инсайдер под ником ShrimpApplePro сообщил, что будущий смартфон Apple может получить корпус с закругленными задними краями. Последний раз компания использовала подобный дизайн в 2013 году, когда выпускала iPhone 5c.