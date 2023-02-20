В Иране прокомментировали сообщения об обогащении до 84% урана

Камальванди назвал искажением фактов сообщения об обогащении Ираном урана до 84%

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении в Иране урана, обогащенного до 84 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью агентству ИСНА Камальванди назвал подобную информацию измышлениями и искажением фактов. «Иран пока не пытался обогатить [уран] выше 60 процентов», — заявил он.

По его словам, существование частиц с высокой степенью обогащения — естественное явление в каждом из процессов обогащения. «В процессе обогащения урана до 20 процентов наблюдается [наличие частиц урана со степенью обогащения до] 47 процентов, а в процессе получения урана на уровне 60 процентов также наблюдается уран с более высоким обогащением», — пояснил Камальванди.

Об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана агентство Bloomberg сообщило 19 февраля. Отмечается, что 84-процентный уран чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.