Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:49, 20 февраля 2023Мир

В Иране прокомментировали сообщения об обогащении до 84% урана

Камальванди назвал искажением фактов сообщения об обогащении Ираном урана до 84%

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении в Иране урана, обогащенного до 84 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью агентству ИСНА Камальванди назвал подобную информацию измышлениями и искажением фактов. «Иран пока не пытался обогатить [уран] выше 60 процентов», — заявил он.

По его словам, существование частиц с высокой степенью обогащения — естественное явление в каждом из процессов обогащения. «В процессе обогащения урана до 20 процентов наблюдается [наличие частиц урана со степенью обогащения до] 47 процентов, а в процессе получения урана на уровне 60 процентов также наблюдается уран с более высоким обогащением», — пояснил Камальванди.

Об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана агентство Bloomberg сообщило 19 февраля. Отмечается, что 84-процентный уран чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Движение по Крымскому мосту полностью перекрыли из-за смертельной аварии
ChatGPT прошел тесты на модель психического состояния человека
В Москве стали строить меньше элитных апартаментов
Дуда предупредил Лукашенко о «конце» в случае вступления в конфликт
10-летний российский школьник порезал отца ножом из-за отказа в игре
Доходы похоронного бизнеса в России отстали от инфляции
В России возник дефицит специалистов в двух областях
Россиянина осудят за убийство знакомого и похищение у него 2,7 миллиона рублей
В Иране прокомментировали сообщения об обогащении до 84% урана
Лишенный прав россиянин дал восьмилетнему внуку порулить и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.