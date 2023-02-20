В Японии призвали готовиться к непредвиденным ситуациям из-за пуска ракет КНДР

Премьер Японии Кисида призвал готовиться к непредвиденным ситуациям из-за пуска ракет КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал быть готовыми к непредвиденным ситуациям на фоне пуска ракет со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Он дал указания министрам проверить безопасность морских и воздушных судов и оперативно предоставлять населению точную информацию.

По информации агентства, кабмин уточняет точное число пусков КНДР. При канцелярии Кисиды создан экстренный штаб, идет сбор информации.

Накануне правительство Японии заявило решительный протест КНДР по дипломатическим каналам в Пекине в связи с ракетными пусками в сторону Японского моря.

20 февраля КНДР подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря. Отмечается, что снаряды пролетели 395 и 337 километров соответственно.