Япония заявила протест КНДР после запуска ракет

Kyodo: Япония заявила КНДР решительный протест в связи с ракетными пусками

Правительство Японии заявило решительный протест КНДР по дипломатическим каналам в Пекине в связи с ракетными пусками в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Kyodo.

20 февраля береговая охрана Японии выпустила оповещение о запуске двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Ракеты пролетели 350 и 400 километров при высоте полета в 50 и 100 километров соответственно.

Ранее власти Северной Кореи подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» в субботу, 18 февраля. После запуска ракеты Воздушные Силы самообороны Японии провели совместные учения с США в воздушном пространстве над Японским морем.

