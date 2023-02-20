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16:38, 20 февраля 2023Ценности

Россиянкам раскрыли простые способы продлить молодость

Косметологи Кондакова и Василенко: средства с SPF нужно использовать в любое время года

Фото: June O / Unsplash

Врачи-косметологи клиники эстетической косметологии MISS MAGNET BEAUTY CLINIC Юлия Кондакова и Ирина Василенко раскрыли россиянкам простые способы, с помощью которых можно продлить молодость кожи. Соответствующие комментарии специалистов появились в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 20 февраля.

В первую очередь эксперты посоветовали использовать средства с SPF на постоянной основе, поскольку солнечные лучи активны в любое время года. По словам специалистов, если игнорировать данное правило, то ультрафиолетовое излучение может спровоцировать фотостарение, вызвать пигментацию и онкологические заболевания. «В осенне-зимний период используйте дневной крем, в составе которого есть SPF с уровнем защиты до 30, выше 30 — в весенне-летний», — пояснили они.

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Кроме того, собеседницы издания напомнили об обязательном умывании перед сном. Регулярная процедура предотвратит появление воспалений, черных точек, а также улучшит цвет лица. «Нужно использовать средства для очищения по типу вашей кожи и после контакта с водой протирать лицо тоником или лосьоном, чтобы восстановить рН-баланс эпидермиса. Вдобавок можно подключить активное средство для глубокого очищения один-два раза в неделю», — рассказали они и отметили, что среди средств это могут быть энзимная пудра или скраб-эксфолиант.

Обладательницы жирного типа кожи, по мнению врачей, часто пересушивают ее средствами, в которых присутствуют спирты. В связи с этим они призвали включить в свою рутину продукты с увлажняющими ингредиентами, а также с ретинолом и кислотами. «Ретинол ускоряет процесс отшелушивания, за счет чего нормализуется цикл обновления клеток эпидермиса, а кислоты их растворяют, способствуя обновлению кожи», — заключили доктора и предупредили, что подобные средства подбираются только совместно с косметологами.

Ранее косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина перечислила причины, из-за которых появляются пигментные пятна на коже. Так, врач рассказала, что косметический дефект может возникать при наличии различных патологий. По ее словам, пигментация может быть одним из признаков хронической печеночной недостаточности.

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Мария Винар
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