Появилось видео с моментом смертельного ДТП на Крымском мосту

«Mash на волне» опубликовал видео с моментом смертельного ДТП на Крымском мосту

В сети появились кадры с моментом смертельной аварии на Крымском мосту через Керченский пролив. Видео с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На записи видно, как ВАЗ-2112, двигавшийся в сторону Краснодарского края, выезжает на встречную полосу, где совершает лобовое столкновение с Hyundai, после чего обе машины отлетают в еще один автомобиль Lada.

По информации канала, в ДТП погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2112. Водитель иномарки находится в реанимации больницы в Керчи. Ранее информацию о трех погибших подтверждало региональное МВД.

Об аварии на Крымском мосту стало известно утром в понедельник, 20 февраля. Из-за ДТП полностью перекрывали движение по мосту, сейчас оно восстановлено.

В сети также появились фотографии с места аварии. На кадрах видно, что у двух автомобилей из-за лобового столкновения сильно повреждена передняя часть.